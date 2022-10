Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis cette semaine, la boutique de pâtisseries MilyPat a modifié ses horaires. À cause de la crise énergétique, la gérante Emily Coppens n’a eu d’autre choix que de fermer ses trois établissements (Mons, Ath et Tournai) deux jours par semaine.

Une fermeture provisoire qui attriste la gérante. « L’État belge ne nous aide pas et ne se bouge pas. Cela fait des mois que des petits indépendants comme moi souffrent. Et maintenant, nous sommes en train de crever les uns après les autres. J’ai donc décidé pour ce trimestre de sauver mon personnel en le mettant à l’abri avec deux jours de chômage temporaire. Je tente également de sauver l’énergie consommée pour adoucir du mieux que je peux ma consommation, qui a quadruplé ces derniers temps. Les boutiques MilyPat seront donc fermées provisoirement les mardis et jeudis mais resteront ouvertes les mercredis, vendredis et samedis », précise Emily.

2 fermetures en peu de temps

En plus de cette mauvaise nouvelle, Emily Coppens a pris deux décisions compliquées...