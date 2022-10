Place aux enfants est de retour à Saint-Ghislain: une journée spéciale pour les 8-12 ans

Au programme de cette journée : découverte du service Population/État civil de l’administration communale, réalisation de compositions florales ou encore initiation au radio-amateurisme. Les enfants intéressés seront rassemblés au restaurant du parc de Baudour, à l’école du Grand Jardin à Saint-Ghislain et à l’école communale de Tertre.

Ce samedi 15 octobre de 9h à 17h, « Place aux enfants » reprend ses quartiers dans la cité de l’Ourse. Cet événement, lancé en 1995, offre l’opportunité aux plus jeunes de découvrir les multiples facettes du monde professionnel.

Les activités proposées cette année sur le thème « Un corps sain dans un esprit sain : on y a tous droit » couvrent les secteurs économique, social, culturel et sportif de la Ville de Saint-Ghislain.

En parallèle de cette ouverture sur le monde du travail, « Place aux enfants » a pour objectif d’éveiller les jeunes participants à la citoyenneté en partant à la rencontre des acteurs de leur commune. Ils sont ainsi stimulés pour, plus tard, adopter un comportement de citoyen actif au quotidien. En 27 ans d’existence, l’initiative a permis la rencontre de près de 12.000 enfants et de 5.200 adultes en Fédération Wallonie-Bruxelles. La Ville de Saint-Ghislain compte déjà plus de 280 inscrits pour cette édition 2022.