L’expo «The Art of the Brick» s’installe à Bruxelles: plus qu’un jouet, le Lego est une œuvre d’art

« L’exposition fait appel à l’enfant en chacun de nous tout en mettant la lumière sur des concepts subtils et complexes je me sers du jouet Lego dans mes créations parce qu’il est accessible. Vous n’avez probablement pas un bloc de marbre ou un four de cuisson de céramique chez vous. Mais je parie que vous avez des briques de Lego », explique Nathan Sawaya dans l’exposition. « L’art nourrit l’esprit. Qu’il soit fait à partir de glaise, de peinture, de bois ou d’un jouet des temps modernes. »

La célèbre brique jaune en plastique s’installe à la Grand’Place de Bruxelles. La célèbre exposition « The Art of the Brick » invite à regarder les Lego sous un autre jour. Ancien avocat d’affaires à New York, l’artiste Nathan Sawaya crée des œuvres uniquement avec des Lego.

Au total, ce ne sont pas moins de 1,2 million de briques qui ont été utilisées. Sujet préféré de l’artiste, le corps humain est reproduit dans tous ses états. Nathan Sawaya encourage à suivre ses rêves et oser s’ouvrir à l’art. La célèbre sculpture « Yellow » (11.014 briques), qui représente la métamorphose de son créateur qui était avocat, est évidemment présente.

La célèbre oeuvre «Yellow». - E.G.

La création la plus impressionnante est sans conteste le T-Rex de 6m de long et composé de 80.020 briques. Il a fallu 4 mois à Nathan Sawaya pour concevoir la première version. Si toutes les pièces sont collées, le transport de certaines œuvres s'est relevé un casse-tête. « Le dinosaure est arrivé en 14 morceaux et a été monté sur place. Sinon, toutes les œuvres voyagent entières et pour le moment, il n’y a encore jamais eu d’accident. Ça a été un challenge de transporter « David » et « Auguste de Prima Porta » qui fait 2,5m de haut », confie Mario Iacampo.

6 mètres de long. - E.G.

« Porte d’entrée à la culture »

Le Baiser de Klimt. - E.G.

À côté d’œuvres originales, Nathan Sawaya a également transposé des classiques en Lego. Les amateurs d’arts reconnaîtront La Venus de Milo (18.483 pièces), La grande vague de Kanagawa (2.877 briques), l’Auguste de Prima Porta (22.300 pièces), La Joconde (4.573 briques), Le Baiser (1.991 briques) ou encore Le Cri d’Edvard Munch (3.991 briques).

La grande vague de Kanagawa - E.G.

« Porte d’entrée à la culture, c’est une manière très ludique et accessible de découvrir l’art car tout le monde connaît les Lego. Cela permet de revisiter les œuvres d’art autrement et d’aller plus loin », commente Delphine Houba (PS), échevine de la Culture.

Le Cri de Munch. - E.G.

L’exposition a déjà voyagé dans plus de 90 villes, de New York à Paris, en passant par Barcelone, Singapour et Milan. Elle a attiré plus de 10 millions de visiteurs dans le monde. Grâce à elle, la Ville espère augmenter son attrait auprès des touristes. « La culture est vitale pour Bruxelles », termine la socialiste également échevine du Tourisme.