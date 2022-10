Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Noir Bonnet a annoncé de grosses promotions sur les glaces et surgelés ce jeudi soir et depuis, les commandes affluent ! Alicia et Ismaël, les patrons, ont décidé d’éteindre leurs 6 congélateurs en raison de la crise de l’énergie.