3 tonnes de pommes pressées à Saint-Ghislain et 2.000 litres de jus récoltés

De nombreux citoyens ont répondu présent à la venue d’une presse à jus de pommes. La garantie d’obtenir un jus sain et délicieux. Un circuit on ne peut plus court car il n’y a pas d’intermédiaire entre le jardin et le frigo.

Ce n’est pas moins de 3 tonnes de pommes qui ont été pressées pour plus ou moins 2.000 litres de jus. La transformation instantanée donne un rendement pouvant atteindre 70 %. L’avantage est que le citoyen n’a pas de temps d’attente et que le déplacement est réduit puisque les personnes devaient réserver sur le site l’heure de leur passage et keyr quantité. Un réel succès.