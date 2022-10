Phase finale du plan Good Move à Schaerbeek: voici les changements qui entrent en vigueur ce 24 octobre dans le quartier Cage aux Ours

« Nous voulons créer des quartiers calmes », explique Adelheid Byttebier (Groen), échevine de la Mobilité. « Des quartiers où il fait bon vivre et où les enfants peuvent jouer en toute tranquillité. Des études montrent que 45 % du trafic automobile qui traverse nos quartiers est un trafic de transit. Nous voulons réduire ce phénomène et améliorer la qualité de l’air. »

Dès ce 24 octobre, de nouveaux aménagements feront leur apparition dans les rues de Schaerbeek. Après ceux déjà effectués dans les quartiers Azalées et Royale Sainte-Marie, c’est au tour du quartier Cage aux Ours. Il s’agit en réalité de la phase finale de la maille apaisée Colignon-Josaphat. La volonté de cette ultime phase est de rediriger les automobilistes qui ne font que traverser les quartiers denses vers les grands axes.

Ce dispositif sera également d’application à la place du Pavillon, sauf que, en plus, des caméras contrôleront le bon respect de ce filtre où seuls les transports en commun, les taxis, les véhicules de secours et d’entretiens, les piétons et les cyclistes seront autorisés à passer.

Même son de cloche du côté de la rue Vanderlinden où le filtre permettra l’accès aux usagers précités mais également à la circulation locale. Le filtre sera matérialisé par de la signalisation dans un premier temps, mais il se pourrait que des caméras soient installées à l’avenir.

Et enfin, la rue Stephenson sera mise à sens unique pour les voitures, autorisant la circulation dans le sens des rues Navez et du Pavillon vers la place Stephenson. De nouvelles pistes cyclables en ocre et deux boucles de circulation y seront également créées dans le but, encore une fois, de limiter le trafic de transit.

Accompagnement et réévaluation

L’introduction du nouveau plan de circulation sera accompagnée sur place par les services de police et les gardiens de la paix dès le 24 octobre. Des équipes de la zone de police Bruxelles-Nord seront également en place la semaine suivante, afin de guider le trafic dans ce nouveau plan de circulation.