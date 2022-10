Inauguration du Jourdan Village à Koekelberg : un panel de services réunis en un seul lieu

Après l’ouverture de la nouvelle maison de repos fin 2019 et, il y a quelques mois des nouveaux locaux du CPAS, c’est avec celle de la résidence- services et ses 15 appartements que l’ensemble du site a vu sa réhabilitation complètement achevée.

« C’était une priorité pour nous de pouvoir offrir aux seniors mais aussi aux bénéficiaires du CPAS et à nos travailleurs, d’un cadre moderne et accueillant dans lequel nous pouvons proposer des services complets et adaptés à chaque situation. Notre CPAS doit être un laboratoire social et un forum pour toutes et tous » souligne le bourgmestre de Koekelberg, Ahmed Laaouej (PS).