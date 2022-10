Noces d’or à Wasmes: René a succombé au charme de Gisèle

C’est d’ailleurs sur la place de Wasmes que les futurs tourtereaux allaient se rencontrer. Pas par hasard mais par une personne de Vaudignies qui avait tuyauté René Demarez. Ce dernier s’est donc rendu à l’Unic sur la place de Wasmes prétextant un achat et très vite a succombé au charme de Gisèle. À la fin de la journée de Gisèle, René était devant les portes du magasin wasmois et attendait Gisèle. Il l’a invité à boire un verre au café tout proche « Chez Marie Canari ». Le lendemain, René était présenté à ses futurs beaux-parents et deux mois plus tard, Gisèle et René fondaient une famille !