Don de sang à Mons-Borinage: la Croix-Rouge lance un appel urgent

Le stock actuellement trop bas et une fréquentation des collectes en berne présagent de grandes difficultés à venir pour les stocks de sang, l’approvisionnement des hôpitaux et les soins portés aux malades.

« Nous avons besoin d’un soutien de la population dès aujourd’hui et dans les jours à venir pour assurer un service optimal aux hôpitaux et aux patients au courant des prochains mois et semaines », signale la Croix-Rouge.