The New Vibe lance son application TNV: un rêve à décrocher, comme assister au concert de Stromae au Madison Square Garden?

« Nous aimons comparer cela à du sport. Vous retrouverez la pression de l’enjeu, la peur de perdre, l’intensité du direct, l’espoir de gagner, la joie d’y participer avec vos amis et le sentiment d’appartenir à une communauté » déclare son fondateur Jean Collinet.Au-delà du caractère divertissant du show, cette jeune entreprise a pour objectif de « faire sauter les barrières entre réel et virtuel et intensifier la vie des gens ».

Lors de chaque émission, le joueur ou la joueuse qui aura répondu le plus rapidement aux 12 questions posées par l’animateur TNV repartira avec une expérience hors du commun. « Nous souhaitons offrir à notre communauté des expériences de vie inoubliables; des moments de partage, des instants d’émotions fortes, d’intensité rare » déclare Jean Collinet. Une démarche qui pourrait se résumer par la question suivante : quelle sera votre prochaine… première fois ?

Au programme de la première émission : 2 accès pour le concert de Stromae au Madison Square Garden le 21 novembre 2022… « enrobés » d’un séjour à New-York.

La jeune entreprise ne semble pas manquer d’ambition puisque, dès la fin de l’année 2022, elle s’attaquera au marché français, avant le reste de l’Europe.

Si ce jeune autodidacte et ancien sportif de haut niveau a démarré cette aventure seul, il a rapidement été rejoint par Basile Thisse, son associé et directeur du produit. Aujourd’hui, l’équipe The New Vibe est composée de 8 jeunes et est à la recherche de plusieurs profils. Parmi ceux-ci : Marketing Manager, Réalisateur, Community Manager, Business Developer, Graphic Designer, Animateur,…

"Nous savons que notre vision ne pourra se réaliser que si nous parvenons à nous entourer de personnes exceptionnelles. Nous souhaitons attirer des gens passionnés, talentueux, polyvalents, jeunes et dotés d’une fibre entrepreneuriale forte. Nous plaçons l’humain largement au-dessus de compétences particulières" conclut Jean Collinet.