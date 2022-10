Bruxelles Mobilité recherche une équipe pour repenser l’espace public autour de la Gare du Nord

Le quartier autour de la Gare du Nord est en pleine restructuration. La Région bruxelloise désire plus de mixité et revoir le fonctionnement du pôle intermodal des lieux situés à Schaerbeek et Saint-Josse. Une vision globale et coordonnée est nécessaire pour la refonte du pôle intermodal et de l’espace public ou accessible au public du quartier.

Bruxelles Mobilité, en collaboration avec les acteurs concernés (notamment Stib, De Lijn, Urban, BMA, les communes concernées et sous la conduite de MSI) met en place une étude. Cette dernière permettra l’élaboration d’un schéma directeur fonctionnel et programmatique en matière de mobilité pour un environnement élargi autour de la Gare. L’étude élaborera aussi des orientations techniques, urbanistiques et paysagères de l’espace public ou accessible au public de ce périmètre. L’objectif est également de proposer des choix (souterrain et terre végétale) basés sur l’analyse des contraintes constructives du site. Il élabore une vision de fonctionnement optimal et qualitatif du pôle intermodal et un schéma de fonctionnement des différents flux modaux conforme à la réglementation de Good Move et aux cartes de spécialisation routière multimodale, ou éventuellement à une proposition motivée de modification de ces cartes.