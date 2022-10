«Coldplay» en live au cinéma Imagix de Mons: réservez vos tickets dès maintenant!

Le samedi 29 octobre, le concert époustouflant de Coldplay « Music Of The Spheres » sera diffusé, en direct du stade River Plate de Buenos Aires, aux cinémas Imagix de Mons et Tournai. « Coldplay » diffusera en live son concert « Music Of The Sphères » sur grand écran dans vos cinémas Imagix de Mons et Tournai !

Le célèbre groupe interprétera ses plus grands classiques : « Yellow », « The Scientist », « Fix You », « Viva La Vida », « A Sky Full Of Stars » et « My Universe » dans un stade gigantesque, remplit de lumières, lasers, feux d’artifice et bracelets LED. Une expérience unique et exceptionnelle de pouvoir admirer « Coldplay » comme si vous étiez !

Une véritable expérience musicale ! Le spectacle a attiré les commentaires les plus élogieux de la part des fans et des critiques : The Guardian : « véritablement stupéfiant », The New York Post : « une soirée dont l’histoire se souviendra » Glasgow Evening Times « le plus grand show du monde ».

L’affiche de l’événement. - D.R. Imagix s’engage à faire vivre une véritable expérience musicale dans les meilleures conditions, confortablement installé dans un siège, en dégustant la nouvelle gamme de popcorns avec l’impression d’être juste devant la scène du concert d’un des plus grands groupes de l’histoire de la pop rock ! Une expérience musicale live à ne surtout pas manquer !