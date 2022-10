L’esplanade devant la maison communale d’Etterbeek s’appellera Mahsa Amini

Il y a tout juste un mois, cette jeune femme décédait en Iran suite à son interpellation par la police pour « port de vêtements inappropriés ». Mahsa Amini avait en effet été interpellée à la sortie d’un métro par la police des mœurs parce que son hijab n’était pas assez couvrant. Elle a ensuite été arrêtée, torturée et est décédée quelques jours plus tard.

La commune d’Etterbeek dévoilera ce lundi 17 octobre 2022 à 16h30, une plaque commémorative ainsi qu’une bâche à la mémoire de Masha Amini. Maryam Matin Far (MR), échevine d’origine iranienne et responsable de l’Action sociale, est à l’initiative de cette démarche.

Cet événement a suscité l’indignation de la communauté internationale et la mobilisation de nombreux citoyens aux quatre coins du monde. Face à l’oppression structurelle que subissent les femmes iraniennes, dans leur pays, la commune d’Etterbeek souhaite joindre sa voix à cette indignation et afficher son soutien envers ces femmes et ces hommes qui se battent pour leur liberté.