La Forêt de Soignes à l’honneur dimanche 16 octobre

Les trois régions, neuf communes et de nombreux acteurs collaborent avec la fondation Forêt de Soignes pour mettre la forêt en valeur notre forêt fragile afin de mieux la protéger. Les nombreux partenaires de la forêt et ses gestionnaires des trois Régions vous proposent des activités pour mieux connaître et protéger la forêt.

Ce sera l’occasion de découvrir le travail forestier à Rouge-Cloître et au Domaine Régional Solvay. L’hippodrome de Boitsfort proposera un d’un mix d’activités sportives, culturelles, pédagogiques, de détente et de découverte de la nature accessible à tous. Du côté de Groenendaal, l’écoduc et les activités familiales amuseront les promeneurs. Un marché fermier sera sur place à Jezus-Eik. Les plus beaux arbres du monde sont à découvrir à l’Arboretum de Tervuren. Une initiation au geocaching est proposée au parc de Tervuren. Pique-nique made in Belgium et sans pesticides, marché fermier et terrasses « avec vue sur forêt » permettent de prendre du bon temps aux portes d’accès de la forêt et de goûter des produits locaux.