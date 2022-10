Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De l’extérieur tout semble normal. Rien n’indique que du mazout s’est infiltré dans le sol polluant une surface de 160m2 rue Auguste Danse à Uccle. Aucun camion n’est venu récupéré la terra polluée et la remplacer par une propre. Et pour cause, l’assainissement se déroule sur place depuis une trentaine de jours. La commune d’Uccle a fait appel à la société bruxelloise qui utilise une technique plus durable.

« Il n’y a pas une once de sol qui a quitté le site. On a gardé le sol de sa fonction principale : produire un lieu de vie », déclare avec fierté Jan Haemers, fondateur de Haemers Technologies, qui a testé sa technique pour la première fois en fin 2010. « Sans excavation, la terre est assainie sur place. »