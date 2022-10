balancetonbar: une vidéo pour sensibiliser le secteur de la nuit à Bruxelles et prévenir les violences sexuelles

La vidéo commence par rappeler ce que signifie « faire la fête » : boire, écouter de la musique, danser, se rencontrer… « Pourtant les violences sexistes et sexuelles sont omniprésentes en soirée. Il est parfois difficile de savoir où est la limite entre le ‘relou’ et l’agresseur », rappelle la voix off assurée par Bwanga Pilipili. « Comment faire la différence entre la drague et le harcèlement ? La différence, c’est le consentement des deux parties. »

L’ASBL Modus Vivendi et son réseau santé Sage ta night donnent une série de conseils et de témoignages à destination du secteur du monde de la nuit. « À Bruxelles, 96 % de femmes, personnes trans et non binaires disent avoir été confrontées à des situations de violence sexiste ou sexuelle dans les bars ou boîtes de nuit », indique la vidéo. « 71 % des personnes interrogées pensent que davantage de vigilance par le staff dans les bars augmenterait leur niveau de sécurité et 48 % d’entre elles aimeraient pouvoir faire appel à elles et eux en cas d’agression. »