Manifestation à Bruxelles en soutien au mouvement contestataire iranien

Des manifestations ont débuté, dans ce pays d’Asie de l’Ouest, le 16 septembre après la mort de l’Irano-kurde Mahsa Amini à l’hôpital. La jeune femme avait été arrêtée trois jours plus tôt pour ne pas avoir respecté les codes vestimentaires stricts en vigueur dans la République islamique par rapport au port du voile.

« Nous descendons dans les rues de Bruxelles aujourd’hui pour montrer au peuple iranien qu’il n’est pas seul, que nous sommes à ses côtés », déclare Fariba Amarkhizi, membre de l’une des associations organisatrices. « Il est clair que le peuple iranien en a assez de ce régime religieux, théocratique et dictatorial. Et malheureusement, le régime répond toujours (à la contestation) par la violence et les effusions de sang. »