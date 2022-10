Boycott de la Coupe du monde au Qatar à Auderghem: «Le budget prévu à l’extraordinaire sera réaffecté dans le sport»

Cette année, il ne faudra pas compter sur les écrans écrans à Auderghem pour regarder la Coupe du monde. Comme les autres communes bruxelloises, elle ne diffusera pas les matches de foot du mondial qui se déroule au Qatar. Interpellée lors du dernier conseil communal, Eloïse Defosset (DéFI), échevine des Sports, a rappelé la position de la commune dans cet événement qui pose des questions « avant tout d’ordre éthique et environnemental ».

La météo belge à cette saison n’est pas sans risque pour les écrans et la crise énergétique fait considérablement augmenter la facture. « Sans parler non plus du fait que nos communes voisines ont annoncé depuis bien longtemps qu’elles n’organiseront pas de diffusion et que du coup, le report des foules se ferait sur le territoire d’Auderghem », a expliqué l’échevine amarante.