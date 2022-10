Six rencontres sans succès entre Anderlecht et Bruges: enfin un vainqueur dans le Topper?

Pour trouver trace d’une formation victorieuse lors des duels entre Mauves et Blauw en Zwart, il faut remonter au 11 avril 2021 avec un succès 2-1 des Bruxellois. Les six rencontres suivantes ont chaque fois débouché sur des partages, de quoi prouver que les acteurs éprouvent les pires difficultés au moment de se départager. Toutefois, et parce que davantage que l’honneur sera en jeu, une petite unité ne conviendrait à personne, surtout au niveau du classement.

Bien décidé à ne pas se faire larguer, voire de retomber dans une crise partiellement endiguée avec le succès acquis du côté de Malines, Anderlecht veut profiter de la réception de son rival ancestral pour prouver qu’il faudra compter sur lui cette saison. Marquer une rencontre de son empreinte et s’offrir un succès de prestige, voilà la plus belle manière de relancer une machine balbutiante depuis de nombreuses semaines.