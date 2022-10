Le magasin d’occasion Pêle-Mêle à Bruxelles fait peau neuve et s’agrandit

Des allées étroites remplies de livres, de DVD, de CD ou encore de jeux. Une légère odeur de renfermé indique que les objets vendus sont d’occasion. Depuis 1939, le magasin Pêle-Mêle donne une seconde vie à la culture boulevard Lemmonier à Bruxelles. Depuis vendredi, le bâtiment dispose d’un nouvel étage, indique la RTBF.

La direction réalise enfin le projet d’agrandissement entamé en 2016. De 450m2 la surface passe à 800m2. « Les espaces sont nettement plus agréables, c’est aéré, lumineux, ça ne sent plus mauvais. Le rangement, aussi, est plus adapté à notre clientèle », se réjouit le manager Pierre De Wolf auprès de la RTBF.