31 prévenus cités ce lundi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour un important trafic de stupéfiants dans la cité du Peterbos à Anderlecht

À l’occasion de cette opération, 180.000 euros ont été découverts, ainsi que neuf kilos de cannabis et 430g de cocaïne. Vingt-sept personnes avaient été privées de liberté. Une enquête de plusieurs mois a été nécessaire pour mettre en place cet important coup de filet. Au cours de celle-ci, des connexions avec le milieu criminel marseillais ont été mises au jour. Une bande venue de la cité phocéenne se serait ainsi implantée à Anderlecht pour y développer ses activités. Des conflits seraient nés entre une bande locale et les Marseillais, rendant le quotidien du quartier invivable pour les riverains.

Quelques semaines plus tard, le 14 décembre 2021, onze adresses supplémentaires ont été perquisitionnées à Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Bruxelles, Saint-Gilles et Asse. Neuf autres suspects ont été arrêtés, une quantité de 1,5 kilo de cannabis et une somme de 15.000 euros ont aussi été saisies.