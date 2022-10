Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La colère gronde à la Cité des Ânes et depuis quelque temps, des voix s’élèvent de plus en plus fort contre le plan Good Move. Schaerbeek a opté pour une mise en œuvre en trois phases. Après le quartier Azalées en 2021 et le quartier Royale Sainte-Marie le 26 août, c’est au tout du quartier Cage aux Ours dès le 24 octobre.

« Les gens sont très remontés. C’est un piège à rat dans lequel les gens sont coincés. Tout le plan Good Move est foireux mais cette dernière maille est insupportable. La majorité a été encore plus loin que la première fois », estime le conseiller communal Georges Verzin (Libéral indépendant).« On tourne en rond. Même en prenant un grand axe, je ne parviens pas à me rendre chez ma grand-mère ! »