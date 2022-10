Les libéraux votent une motion pour suspendre le test Good Move à Bruxelles: «Il faut repartir des besoins des habitants et travailleurs du Pentagone»

« À 5 reprises, j’ai proposé des corrections à ce test, sans aucun suivi de la part de la majorité PS-Ecolo-Défi. Les difficultés sont importantes en particulier dans les quartiers suivants : Marolles, Saint-Jacques, Anneessens, Chicago, Marais, Sennes, Sablon et Dansaert », dit le conseiller communal David Weytsman (MR-Open VLD, co-chef de groupe). « Une ville vivable est aussi une ville accessible pour toutes et tous ! Le manque de coordination des chantiers et les embouteillages bloquent une partie de l’activité économique du centre-ville », déclare Els Ampe (MR Open VLD), co-chef de file du groupe.

Les libéraux voteront lundi au Conseil communal de Bruxelles une motion visant à mettre fin au test « Good Move Pentagone ». Les libéraux soutiennent les nombreux habitants et commerçants qui organisent une interpellation citoyenne, sur base de plusieurs pétitions rassemblant plus de 5000 personnes, au même Conseil communal afin de suspendre le test Good Move.

Els Ampe réclame « une large consultation basée sur les besoins des habitants, des commerçants, des livreurs et des entreprises du Pentagone » et que cela soit la règle pour tout projet d’aménagements à venir. « Je pense en particulier au Sablon qui doit devenir la Place la plus chic de Bruxelles. Il faut aussi réfléchir aux aménagements des quais du Marché aux Poissons, de la Place de la Liberté et la Vieille Halle aux Blés », précise David Weytsman.