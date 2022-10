De nouvelles règles pour la cuisson au charbon à Anderlecht

Du changement à Anderlecht. La commune a instauré de nouvelles règles. Tout exploitant d’un établissement Horeca qui souhaite utiliser la cuisson au charbon de bois doit obtenir au préalable l’autorisation de la commune.

L’objectif est de réduire les nuisances olfactives et surtout d’améliorer la qualité de l’air des riverains. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’une note explicative (incluant photos, descriptifs techniques et contrats) qui indique les dispositifs envisagés pour traiter et purifier les émissions de fumée. Le système installé doit notamment pouvoir éliminer 95 % des particules de fumée et réduire de 80 % les odeurs.