Un binôme de femmes passionnées, l’une de Bruxelles et l’autre du Brabant wallon, combat le fléau du harcèlement scolaire via Psychoeducation.be

Valentine Anciaux et Stéphanie de Schaetzen, respectivement de Bruxelles et du Brabant wallon, souhaitent fournir des outils et une approche efficaces via une plateforme, nommée Psychoeducation.be . Pour aider les enfants à grandir, une soixantaine de conférences en ligne et de nombreuses formations sont organisées tout au long de l’année. Mais pas que… des événements en présentiel, des formations, des activités ou encore des podcasts viennent compléter ces outils. « On veut augmenter les compétences parentales mais surtout faire baisser la pression, sensibiliser et donner des outils », soulignent les fondatrices.

Encore plus complémentaire

Deux outils de plus viennent s’ajouter à cette longue liste : d’abord, celui de l’impression d’une gazette, à raison de trois numéros par an. Le but est de sensibiliser aux problématiques de la psychoéducation en variant les supports et ainsi espérer toucher le public le plus large possible. C’est dans cet ordre d’idées que le duo réalise également en ce moment un film-documentaire, consacré à l’intelligence émotionnelle. « On ne parle pas de ça dans les écoles et Stéphanie et moi avons décidé d’en faire notre cheval de bataille », confie Valentine. « On veut dire que l’intelligence émotionnelle est responsable de nos succès. C’est ce qui permet de se surpasser et de se donner les moyens. »