Woluwe-Saint-Lambert installe des boucles à induction magnétique dans les bâtiments communaux

Depuis mars 2015, en collaboration avec le CREE ASBL, Woluwe-Saint-Lambert a installé des boucles à induction magnétiques dans trois lieux à haute fréquentation de ses bâtiments communaux : le rez-de-chaussée de l’hôtel communal, la salle des conférences et le château Malou. L’objectif est d’améliorer l’accueil des personnes sourdes et malentendantes. Le logo indiquant l’existence de boules à induction est visible et permet aux citoyens qui le souhaitent de se diriger vers les guichets qui en sont équipés.

Grâce à ce dispositif, les personnes dotées d’un appareil auditif peuvent entendre une source sonore en s’affranchissant de la distance (comme dans une salle de spectacle), des bruits ambiants, des phénomènes d’échos ou de réverbérations sonores, des déformations apportées par les écouteurs, les téléphones, MP3 ou les haut-parleurs de télévision et de radio. La boucle à induction magnétique transmet le son d’une source sonore jusqu’à l’oreille ou l’implant de la personne sans déformation et sans amplification.