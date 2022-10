Le festival «I love Science» attire 15.000 visiteurs à Bruxelles

Durant trois jours, plus de 60 stands répartis sur sept villages thématiques ont proposé de multiples activités ludiques et instructives au public. Petits et grands ont également pu assister à des spectacles sur le thème de la science et participer à des expériences originales grâce aux sept camions scientifiques installés à l’extérieur.

Enfin, le Women Award in Technology and Science a été décerné pour la première fois à l’occasion du festival, organisé par Innoviris en collaboration avec visit.brussels pour la Région de Bruxelles-Capitale. Quatre femmes scientifiques ont concouru pour ce prix et c’est la neuroscientifique Emilie Steinbach qui l’a emporté. Elle recevra 10.000 euros pour soutenir son projet.