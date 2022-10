Football - D3A ACFF: menés 3-0 à Gosselies, le Rapid symphorinois a sauvé un point!

Gosselies 3 Symphorinois 3 Les buts : 15e Bertoncello (1-0), 29e et 36e Arena (3-0), 49e Ulens (3-1), 56e Citron (3-2), 66e Soares (3-3). Gosselies : Moriconi (6,5), Bollens (6), Kourouma (5), Kudiangana (6,5), Adam (6), Soudant (6,5) (63e Boumediane 6,5), Bonomini (7), Santinelli (7), Latragna (6,5), Arena (7,5) (57 Kurbali 6,5), Bertoncello (5). Symphorinois : Polain (4), Mabille (5) (46e Citron 7), Rucquois (6), Lombardo (6), Drouven (5) (46e Sera 5,5), Strobbe (6) (83e Gava NC), Kwembeke (5,5), Erculisse (6), Ulens (7), Revercez (5) (46e Soares 7), Crame (5). Cartes jaunes : Santinelli, Adam, Arena, Sera, Moriconi, Bollens. Cartes rouges : 45e+2 Bertoncello (2CJ), 70e Kourouma. Arbitre : M. Moulin.

En se déplaçant chez la lanterne rouge, le Rapid espérait ramener bien mieux qu’un point. Au final, il devait pourtant se satisfaire de ce partage presque miraculeux au vu d’une première période catastrophique. Dès le quart d’heure, à la suite d’une phase arrêtée mal négociée par les visiteurs, Bertoncello avait porté les Gosseliens au commandement, d’une reprise imparable. Aux alentours de la demi-heure, Arena, sur autant de contres rondement menés, avait doublé puis triplé l’avantage des siens, chaque fois en lobant un Polain trop avancé. Peu intransigeants derrière, les hommes de Terence Jaumain n’avaient rien montré non plus dans l’autre camp, à part une tentative de Crame sur le gardien carolo à 0-0.

Changements payants

Juste avant la pause, l’équipe locale était réduite à dix, avec la deuxième carte jaune de Bertoncello. L’entraîneur symphorinois opérait d’un seul coup trois changements et passait à trois derrière. Ses joueurs mettaient la pression et s’en trouvaient récompensés très vite par Ulens, d’un envoi placé. C’était ensuite au tour des remplaçants de se mettre en évidence. Sur corner, Citron assénait un coup de tête rageur pour ramener l’espoir. Dix minutes plus tard, Soares l’imitait sur un bon service de Strobbe. Il restait plus de 20 minutes et l’adversaire terminait même à neuf, après un tacle trop musclé de Kourouma. Mais le Rapid ne profitait plus de sa supériorité numérique.

« On a toujours un double sentiment après ce genre de match. Quand on est mené 3-0 à la mi-temps, on se dit qu’on serait déjà content avec un nul. Mais quand on revient à 3-3 à 20 minutes de la fin et que l’adversaire est réduit à neuf, on a un goût de trop peu. Mais on doit s’en prendre à nous-mêmes. Si on avait commencé en appliquant le plan de jeu et qu’on avait fait rouler le ballon comme on l’a fait en deuxième mi-temps, on aurait pu voir une tout autre rencontre », jugeait Terence Jaumain.

Des buts évitables

L’entraîneur symphorinois regrettait aussi une certaine passivité de ses troupes sur les trois buts encaissés. « Ce sont des buts surprenants qui tombent un peu facilement, sur des longs ballons et pas sur des phases construites. On a manqué de réaction sur les deuxièmes ballons. Mais je salue quand même la prestation de mon groupe après la pause. Hélas, il faut jouer deux bonnes mi-temps si l’on veut éviter le piège de ce genre de match. »

Vi.Lo.