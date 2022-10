Wesley Hoedt après la défaite d’Anderlecht face à Bruges: «On a fait un bon match mais on n’a pas réussi à marquer»

« C’est une défaite amère », reconnaît Wesley Hoedt. « On a fait un bon match mais on n’a pas réussi à marquer. Dans le football, c’est tout ce qui compte. Si vous ne marquez, vous ne pouvez pas gagner. »

Anderlecht a pourtant eu les occasions pour déflorer le marquoir de son côté mais il est tombé sur un Simon Mignolet en état de grâce. « Il faut le complimenter pour sa performance », avance le défenseur néerlandais. « On est tombé sur un grand gardien qui a réalisé quatre ou cinq arrêts durant cette rencontre. Dont un sur une reprise de la tête de ma part. » Pour Hoedt, l’occasion de Fabio Silva en toute fin de rencontre aurait dû être synonyme d’égalisation. « J’ai l’impression que Silva marque », avance le défenseur. « On m’a dit que la phase avait été vérifiée mais je me demande qui a fait cela. Lior Refaelov, qui était sur la ligne, me dit aussi que le ballon est rentré. »

Difficile de savoir qui a raison sur cette phase où il est très compliqué de trancher dans le vif dans un sens ou dans un autre. Ce qui est sûr, c’est que le Sporting doit pouvoir capitaliser sur cette rencontre pour les rendez-vous à venir. « On a montré qu’on avait de la qualité dans notre noyau », confirme Wesley Hoedt, qui se montre exigeant pour les Anderlechtois. « Ce qu’on a fait contre Bruges ce dimanche, cela doit être notre performance minimale dans les semaines à venir. Cela vaut pour moi et pour tous les joueurs. On doit montrer ce visage-là lors de toutes les rencontres, pas seulement dans les grands rendez-vous. À commencer par le match de jeudi où nous devons prendre les trois points. Au final, il n’y a que les points qui comptent. »