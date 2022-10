Provinciale 2A: Hensies a renoué avec la victoire

Une semaine après la défaite à Nechin, le leader qui a déjà remporté la première tranche, les Hensitois ont repris leur marche en avant. Ce dimanche, ils ont pris la mesure d’Isières sur le plus petit écart grâce à un but de Stevens inscrit juste avant la pause. Pour Johan Devos, le T1 d’Isières, « l’expérience et la maturité d’Hensies a fait la différence. Nous avons été présents sur l’ensemble de la partie et le seul moment d’absence s’est payé cash. Avec un peu plus de réalisme, nous aurions pu arracher un point ».