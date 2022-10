Entre Topper et Clasico, le destin de Felice Mazzù continue à se jouer encore et encore…

Suspendu depuis un long moment maintenant au fil d’un destin que de plus en plus d’observateurs lui prédisent funeste, Felice Mazzù a une nouvelle fois passé… et achevé son week-end sous tension. Au retour de Londres, où West Ham a passé en revue toute la panoplie du carton parfait – excepté le score qui l’accompagne – l’entraîneur du Sporting a tenté une nouvelle fois avec son groupe, une approche les yeux dans les yeux. Pour essayer de comprendre ce qu’il ne comprend que trop bien. Pour tenter d’appréhender ce qu’il appréhende depuis le premier jour. Et à la sortie du vestiaire, après avoir rudoyé ses joueurs comme jamais nous dit-on dans les couloirs de Neerpede, il aurait mesuré toute l’immensité du vide qui le sépare de son groupe. Certainement pas sur le plan affectif car son noyau le soutient toujours comme l’a démontré son engagement sans faille contre Bruges, mais du point de vue réactif. A l’exception Vertonghen et Refaelov, les zombies du smog londonien n’ont pas levé le nez de leurs chaussures, cirant celle-ci de leur regard vide. Neepede, à qui l’on reprochait il y a dix ans de former des joueurs arrogants, sort aujourd’hui de ses entrailles une génération de gentils footballeurs, totalement dépourvus de personnalité.

En sus d’effectuer ce constat désarmant à la sortie de ce énième colloque singulier entre les murs de son vestiaire et lui, Mazzù aurait ensuite eu la désagréable surprise de se voir mettre encore un peu plus le nez sur la dure réalité de son quotidien par Peter Verbeke. Le sujet de conversation : la baisse d’intensité du jeu dévoilée par ces datas dans lesquels on lit comme dans le marc de café et les entrailles de poulet. Nul Wouter Vandenhaute à l’horizon mais bien un CEO mettant le T1 devant une obligation de résultat. La pression de la vox populi deviendrait intenable en cas de mauvais résultat contre Bruges.

Et, comme la caravane devant laquelle aboient les chiens, le Topper passa. Avec, comme craint, ledit mauvais résultat. Dont Simon Mignolet, dont la semaine écoulée est tout simplement à qualifier d’exceptionnelle, peut être tenu pour seul responsable. Pour le reste, dans sa configuration actuelle avec 6 joueurs en âge de disputer le championnat de Challenger pro League avec les RSCA Futures, le Sporting s’est montré dans la ligne parfaite de ce qu’il est capable de produire à l’heure actuelle : ni mieux, ni moins bien. Avec des temps forts et des temps faibles, dont un 4e quart d’heure mis à profit par Bruges pour s’installer dans la rencontre et marquer dans le cinquième.

Ni Anderlecht, ni Mazzù n’auront démérité. Malgré le visage marqué par ce troisième revers à domicile de la saison en championnat (Gand, Charleroi, FC Bruges), le toujours entraîneur de ce qu’il reste du club le plus titré de Belgique devrait, selon toute logique, survivre au scénario défavorable du Topper. Jusqu’à le mener au Clasico de dimanche prochain ? Le long détour de jeudi par le Gaverbeek – où l’attend un autre « walking dead » en la personne de Mbaye Leye – promet en tout cas d’être pavé d’aussi mauvaises intentions que l’enfer de Sclessin.

Entre le Topper et le Clasico, voici donc Mazzù condamné à continuer à faire ses preuves comme un débutant qu’il n’est plus. Et démontrer que cet entraîneur que le parc Astrid est à peine en train de découvrir, possède encore une petite chance devenir un entraîneur dont il souviendra un jour.