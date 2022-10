Le trafic ferroviaire entre Bruxelles-Midi et Anvers Central rétabli: 700 mètres de câbles dérobés durant la nuit

Le trafic ferroviaire sur la ligne 27 Malines-Vilvorde est rétabli depuis 10h30, a annoncé lundi Infrabel. La circulation des trains a été fortement perturbée dans la matinée en raison d’un important vol de câbles.

Les perturbations ont été nombreuses, aucun train ne circulait entre Bruxelles-Midi et Anvers Central et la liaison ferroviaire entre Anvers Luchtbal et Charleroi était limitée à Anvers Central. Certains trains ont également été déviés par la ligne 25.