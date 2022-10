Une offre d’emploi sur neuf concerne la transition écologique: le Centre de compétence Forem Environnement à Mons propose des formations

Plus de 1.300 personnes y passent chaque année pour se former à l’une des 25 formations comme gestionnaire en économie circulaire, auditeur énergétique ou valoriste.

De janvier à juin 2022, 41.876 opportunités d’emploi ont été diffusées dans les métiers de la transition écologique. Les nouveaux métiers qui apparaissent grâce à cette transition sont variés et techniques, en lien avec le secteur de la construction. Les nouveaux types de chauffage (panneaux solaires, pompe à chaleur) et de construction (ossature bois, matériaux naturels) demandent certaines connaissances techniques. Or la demande d’emploi en Wallonie est peu qualifiée : 42 % des 214.646 demandeurs d’emploi n’ont pas le CESS. Il est dès lors impératif de les former et la Wallonie peut compter pour cela sur 49 centres de formation, dont 23 sont des Centres de compétence (un centre peut avoir plusieurs sites de formation).