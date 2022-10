1 . « Coach, quel métier ! »

« Entraîneur, ça peut être le plus beau métier du monde, mais aussi le pire ! Et c’est bien pour ça que je n’ai jamais voulu me lancer là-dedans. Pour rien au monde ! Dans le football moderne, où il y a toujours plus d’argent et d’enjeu, deux ou trois mauvais résultats peuvent tout remettre en question. Alors qu’avant, on vous laissait deux ou trois ans, ce qui n’est pratiquement plus jamais le cas. Prenez Felice Mazzù : après cette nouvelle défaite, il reste sans doute sur la sellette alors qu’Anderlecht a eu de très bons moments contre Bruges et aurait vraiment mérité le nul.