La Stib lance une campagne de sensibilisation à destination des vélos et des trottinettes

En 2020, le nombre d’accidents entre un bus ou un tram de la Stib et un vélo, une trottinette (ou autre engin de micromobilité) était de 55, contre 62 l’année dernière. Si ces chiffres restent relativement peu élevés au regard des 1.250 trams circulant quotidiennement à Bruxelles et de la présence toujours plus accrue des vélos et des trottinettes, la Stib veut tout faire pour réduire les risques.

Pour ce faire, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles rappelle qu’un tram, étant sur des rails, met plus de temps pour freiner et ne peut dévier de sa trajectoire pour éviter un obstacle. C’est la raison pour laquelle il est toujours prioritaire.