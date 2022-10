Chloé Nabédian, présentatrice de la météo sur France 2: «On a tous besoin de mystère»

C’est fou ! C’est la toute première histoire que j’avais découverte. Elle m’avait fascinée. Dès qu’on creuse ce type de sujets, on se rend compte qu’il y a beaucoup de phénomènes hors normes qui existent, qui peuvent paraître ésotériques, mais avec une explication scientifique derrière. L’idée du livre est née ainsi. Je suis restée concentrée sur mon domaine de prédilection, l’environnement et le climat, mais j’en ai encore beaucoup d’autres pour un tome 2 ou 3 !

Je suis revenue avec ce livre à l’essence de ce qui me captive dans la science, pour le transmettre aux gens. C’est comme un « Cluedo » scientifique. On voit les tâtonnements, les recherches et les solutions proposées, qui parfois sont encore juste des hypothèses. C’était important de mettre en avant les chercheurs. Il y a une humilité chez eux ! Ils peuvent dédier trente ans de recherches à un phénomène, pour apporter des éléments de réponses dont seule l’addition finira au bout d’un temps très long à résoudre une énigme. C’est intégré en eux, c’est assez beau. Moi qui suis très impatiente, je les admire encore plus !

Ils ne sont pas toujours d’accord. C’est le cas pour le volcan de boue en Indonésie, dont l’éruption ne s’arrête pas depuis plus de dix ans !

C’est la première fois que je me heurte à un tel conflit entre chercheurs. Le débat est très vif entre cause naturelle, un séisme, et cause humaine, des forages. Malgré toutes les études que j’ai pu lire, les rencontres, je ne suis pas parvenue à me forger un avis. Hélas, en première ligne, les habitants, qui sont dans une situation terrible. C’est carrément un territoire qui a été rayé de la carte, mais ça pourrait devenir toute une région…

On voit aussi l’impact de l’homme sur la nature avec les séquoias blancs.

Ces arbres fantômes me fascinent car ils montrent la résilience de la nature, sa façon d’essayer de s’adapter aux changements que nous causons.