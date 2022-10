Avis aux promeneurs: le bois d’Havré et le bois de Colfontaine inaccessibles pour la chasse en battues

Le 18 octobre et le 18 novembre prochains, plusieurs zones du bois d’Havré seront fermées. Et pour cause : des journées de chasse en battues sont organisées à ces dates.

Comme le mentionne l’intercommunale Bois d’Havré, c’est une association de chasseurs qui détient les droits de chasse et de pêche sur le domaine. « Comme par le passé, les chasseurs sont tenus, de par les clauses du bail, d’exercer le droit de chasse « en bon père de famille », en respectant les règles et usages cynégétiques. Plusieurs pratiques sont interdites notamment la chasse à courre (NDLR : avec une meute de chiens). Les traques et battues sont contrôlées par les agents forestiers du Département de la Nature et des Forêts de la Région Wallonne », précise l’intercommunale. À noter qu’il est interdit d’exercer une quelconque action de chasse sur les territoires situés au nord de la chaussée du Roeulx.

1/ Pour la zone comprise entre l’entrée située à la rue Belle maison (tour du Lait Burré), la rue Bois l’Evêque et la rue du Maréchal Joffre (la partie à gauche en venant de Wasmes), jusqu’au Pavillon des Chasseurs ainsi que le bois de Sars-la-Bruyère et celui de Blaugies : les jeudis 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre ainsi que le 19 janvier

Promenade interdite dans certaines zones du bois de Colfontaine. - H.W.

2/ Pour la zone située à droite de la rue Maréchal Joffre en venant de Wasmes, et vers la rue Robertsart et le bois de Saint-Ghislain : le vendredi 14 octobre, le jeudi 20 octobre, le vendredi 25 novembre, le vendredi 16 décembre et le vendredi 13 janvier.