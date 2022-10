Gagnez 30 h de conduite à l’auto-école Feu Vert ainsi que votre inscription à l’examen de Cuesmes: le gagnant du concours est… Brieuc!

Félicitations à Brieuc et à sa maman. C’est Hermione Trinteler, de Spiennes, qui a tenté sa chance au concours que nous avons lancé il y a quelques semaines avec l’auto-école Feu Vert. Ce concours permettait de clôturer comme il se doit notre série d’été commencée début juillet. Objectif : vous aider à passer votre permis de conduire.

Une bonne réponse et un tirage au sort ont permis à la famille de remporter ce cadeau qui va grandement faciliter la vie de Brieuc. Hermione a en effet tenté sa chance pour son fils de 17 ans, élève à Saint-Stan à Mons. Il s’est déjà lancé dans les démarches pour obtenir son théorique. Ici, il va avoir droit à une formation complète pour son permis pratique. « J’ai un fils en âge de pouvoir se préparer au permis. Nous habitons le village de Spiennes, explique Hermione. Ce n’est pas tout le temps bien desservi par les transports en commun. Du coup, cela va lui permettre d’obtenir un peu plus d’autonomie, pour le sport, les scouts… Et puis, l’an prochain, il sera aux études supérieures. »