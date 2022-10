Plusieurs commerces mis sous scellés dans le Borinage suite à des contrôles de police

Et ce week-end, 4 policiers étaient engagés pour contrôler avec et à la demande de l’ONEM. En tout, 8 commerces ont été contrôlés, dont trois étaient en ordre. « Deux commerces ont été mis sous scellés pour cause de travailleurs non déclarés ainsi que la découverte d’un travailleur en situation illégale et en possession de faux papiers. Diverses « inexactitudes » ont été constatées dans les autres commerces mais n’ont pas entraîné la fermeture de ceux-ci. »