Cette semaine, la Ville de Bruxelles lutte contre le jet de mégots en rue

Jetés sans y prêter attention par les fumeurs quand ils sont à l’extérieur, les mégots sont aujourd’hui le déchet que l’on retrouve le plus dans l’espace public. Ils terminent souvent emportés par le vent et la pluie dans nos bouches à égout. Leur décomposition peut ensuite durer jusqu’à 15 ans, causant de réels dommages à la faune et la flore terrestre, et même aux biotopes marins s’ils terminent leur course dans les océans.

« Ces déchets paraissent insignifiants, mais en plus d’être toxiques pour notre environnement, ils donnent un aspect sale et inhospitalier à notre Ville. Leur petite taille est un fléau pour nos équipes de nettoyage qui passent un temps fou à les collecter. Pensons à notre bien à tous en changeant cette mauvaise habitude, pour rendre les espaces publics plus agréables pour tout le monde », propose Zoubida Jellab (Ecolo), échevine de la Propreté publique à la Ville de Bruxelles.