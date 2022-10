Un homme poursuivi pour complicité d’escroqueries devant le tribunal correctionnel de Bruxelles: «Il est impossible qu’il n’ait pas été au courant de ces faits»

Le prévenu est apparu pour la première fois sur le radar de la police après qu’une femme a été victime d’une arnaque en septembre 2020 sur l’application de messagerie instantanée WhatsApp. À la demande d’une personne se faisant passer pour sa fille, elle avait, entre autres, viré 2.000 euros sur le compte du prévenu. Cet argent a été utilisé le jour même pour des achats et des retraits d’espèces.

Quelques semaines plus tard, le 9 octobre 2020, une autre victime était tombée dans le même piège et avait viré 2.500 euros sur un autre compte au nom du jeune homme. Ce virement avait pu être bloqué par la banque à temps.

Début décembre, le père d’une adolescente avait porté plainte à la police car le prévenu avait demandé à sa fille, via le réseau social Snapchat, de lui prêter son compte bancaire. La jeune fille avait accepté et remis sa carte et son code.