«Bond in Motion», une expo inédite débarque à Bruxelles sur James Bond et les véhicules utilisés dans les films

Pour la première fois sur le continent européen, des décors spectaculaires, des maquettes « making-off » et une cinquantaine de véhicules originaux (motos, voitures, avions, sous-marins, hovercrafts, hélicoptères, …), tout droit sortis des 25 films de James Bond, seront réunis dans un même lieu. « Bond in Motion », une expo unique dédiée aux films de l’agent 007, occupera le Palais des Expositions au Heysel, du 9 décembre 2022 au 14 mai 2023. Première européenne Pour la première fois sur le continent européen, l’exposition « Bond in Motion » est une primeur pour la ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles. C’est Brussels Expo qui accueillera cet événement exceptionnel, dès le 9 décembre prochain. Créée en 1953 par Ian Fleming, portée au cinéma en 1962 avec le film James Bond contre Dr No, la saga James Bond est plus vivante que jamais. Si l’agent le plus célèbre à travers le monde a réussi nombre de ses missions, c’est souvent grâce aux véhicules conçus par l’ingénieux « Q ». De l’Aston Martin DB5 des débuts au dernier modèle en date en passant par la Lotus qui se transforme en sous-marin mais aussi des motos, des bateaux, des avions, « Bond in Motion » offrira aux passionnés de cinéma la chance de passer de l’autre côté de l’écran.

Au cours de 60 ans d’existence, la créativité des équipes derrière l’aventure James Bond n’a jamais été prise en défaut. « Bond in Motion » est l’occasion non seulement de découvrir les véhicules mais aussi les secrets de leur réalisation au travers de documents réunis pour la première fois. La réalisation des scènes cultes et des cascades les plus extraordinaires seront enfin dévoilées. Bien d’autres objets « non automotive » seront également exposés et causeront à coup sur de belles surprises.

Grâce à EON Production, à la Ian Fleming Foundation et à Metro Goldwyn Mayer (MGM), en collaboration avec l’agence Carbon 12011, la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles et la British Embassy (Brussels), « Bond in Motion » propose une immersion unique dans le monde de James Bond. En effet, tous les véhicules présentés ont été utilisés dans les films. Il ne s’agit donc pas de « doublures » ! D’abord organisée à Londres, l’exposition s’est ensuite dirigée vers Los Angeles avant de rejoindre la capitale européenne où elle sera accessible du 9 décembre au 14 mai 2023 à Brussels Expo (Palais 1).