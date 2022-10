Cannabis, cocaïne, héroïne…: la police de Bruxelles Ouest démantèle un réseau de vente de stupéfiants et place trois suspects sous mandat d’arrêt

Une longue et minutieuse enquête menée par le Service Recherche de la zone de police de Bruxelles Ouest (Molenbeek, Ganshoren, Jette, Koekelberg et Berchem-Sainte-Agathe) a permis de démanteler un réseau de vente de drogue.

L’enquête a débuté en avril de cette année et le 11 octobre, 11 mandats de perquisition ont été exécutés par les services de police à diverses adresses dans la région de Bruxelles. Lors des perquisitions, les inspecteurs de la Recherche ont été assistés par des collègues du service d’Intervention et de la brigade canine (chiens drogue et chien cash).