Felix, de Jurbise, a transformé un tronc d’arbre en ours à l’aide d’une… tronçonneuse

Une heure pas plus, c’est le temps laissé à Felix Mahieu, jeune arboriste et sculpteur, pour transformer un tronc d’arbre plutôt banal en sculpture d’ourson adorable. Ce défi, le jeune artisan a accepté de le relever dans le cadre du « Week-end du Bois » organisé à Bon-Secours, par le Parc naturel des Plaines de l’Escaut. « C’est un réel challenge », assure l’arboriste-élagueur. « Normalement, je passe une journée, voire davantage, à la réalisation de mes sculptures », explique-t-il.

Celui qui transforme les troncs d’arbres bruts en animaux ou personnages n’utilise, pour seuls outils, que ses tronçonneuses et un chalumeau. « Je commence par des machines plus grosses et plus puissantes », confirme Felix Mahieu. « Puis, pour les détails, j’utilise des guides de plus en plus fins et précis ».

Le jeune homme, passionné par la nature et par les arbres, s’est lancé il y a trois ans dans la sculpture à la tronçonneuse : « C’est arrivé un peu par hasard. Je suis arboriste et élagueur. J’aime les arbres… c’est une suite logique ». Il avoue aussi qu’un membre de la famille de sa compagne, d’origine allemande, lui a mis le pied à l’étrier. « Il m’a montré la marche à suivre, et je me suis simplement dit : “pourquoi pas moi” ? ».

Un amoureux des arbres et de la nature. - S.CO.

C’est l’arbre qui le guide

Ce qui est spectaculaire, dans le travail de Felix Mahieu, c’est son souci de perfection et sa délicatesse… malgré les outils bruyants et imposants qu’il manie. « C’est vrai que je suis perfectionniste. J’ai le sens du détail. J’aime que le travail soit bien fait », assure l’artiste. « Quand je commence une pièce, on dirait que je fais n’importe quoi. Et puis, peu à peu, le personnage prend forme. Je me laisse aussi guider par le bois, par chaque geste. J’ai commencé, il y a trois ans, avec des pièces assez simples. Et au fil du temps, j’ai voulu compliquer les choses… C’est devenu une réelle passion ».

Un véritable passionné des arbres et de la nature. - S.CO.

Désormais, le jeune élagueur partage à temps égal son temps entre la sculpture et son activité d’arboriste. « Toutes les essences d’arbre peuvent être sculptées », précise-t-il. « Tout dépend de l’endroit où on souhaite, ensuite, l’installer. Certaines supporteront mieux la pluie et l’extérieur. D’autres, les variations de chaleur à l’intérieur. En théorie, tout tronc d’arbre peut être sculpté. Sa longévité pourra par contre varier ». Il lui arrive aussi de proposer à des clients qui ont fait appel à ses services pour abattre ou élaguer un arbre de réaliser une sculpture. « L’attachement aux arbres, pour certains, reste très sentimental », sourit cet amoureux de la nature.

Une heure pour sortir cet ourson d’un simple tronc d’arbre. - S.CO.

Véritable autodidacte, Felix Mahieu fonctionne à l’instinct et avec une sensibilité étonnante pour une discipline aussi bruyante et physique. Son souci du détail va jusqu’à imaginer les poils hirsutes de cet ourson et à intensifier son regard avec le chalumeau. « Normalement, je sculpte surtout des personnages : des Indiens, des totems… En fait, c’est l’arbre qui me guide ».