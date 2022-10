Travaux près de la cascade à Hyon: la rive réaménagée et végétalisée

Rues du 11 Novembre et des Echelles à Mons: des travaux pour 1,8 million et une zone 20 km/h Situées en centre-ville, la rue du 11 Novembre et dans son prolongement la rue des Echelles doivent supporter un trafic dense. Les dégradations survenues au niveau de la voirie nécessitent des travaux de réfection. L’occasion de créer une zone 20.

La rue du 11 Novembre (à g.) et la rue des Echelles. - Google Streetview

Par la rédaction

Ce mardi, le conseil communal était invité à approuver le marché pour de futurs travaux prévus dans la rue du 11 Novembre et la rue des Echelles, toutes deux proches de trois grands établissements scolaires. C’est par cet axe que transitent de nombreux véhicules afin de gagner la place du Parc, laquelle donne accès à plusieurs axes routiers.

La rue du 11 Novembre est en mauvais état. - Google Streetview

Ces rues présentent aujourd’hui des dégradations au niveau de la voirie et des trottoirs en plus d’un encombrement du stationnement. « C’est pourquoi un bureau d’études propose la création d’une zone de rencontre (à savoir une zone 20) en revêtement constitué de pavés de pierre naturelle et de plain-pied », explique le collège communal. Les automobilistes vont devoir lever le pied !

De la végétation en plus

L’accès aux rues adjacentes se fera par le biais de rampes d’accès.

À l’avenir, la circulation des piétons sera privilégiée dans ces deux rues avec une bande large de 1,5 m minimum réservée aux passants. Une végétalisation de plusieurs zones figure également dans ce projet estimé à 1,8 million TVAC.

