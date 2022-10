Vingt-sept portraits exposés à Bruxelles pour défendre le droit à la culture: «C’est un droit universel, inaliénable et interdépendant»

Vingt-sept portraits du photographe Arnaud Ghys sont déployés dans 27 lieux culturels à Bruxelles (notamment à l’AB, aux Halles de Schaerbeek, à la Maison du Livre, au Musée des Égouts) à partir de ce lundi afin de sensibiliser le public au droit à la culture. L’exposition se prolongera jusqu’au 12 décembre.

Les portraits représentent des travailleuses et travailleurs engagés pour défendre le droit à la culture et la participation au collectif, indique l’asbl Article 27, en référence à l’article 27 de la Déclaration des Droits Humains qui précise que toute personne a le droit de prendre part à la culture. «Vingt-sept témoins livrent leur visage sans fard, sans masque et nous rappellent ce besoin vital d’être ensemble», explique l’organisation. «Prendre part à la vie culturelle est un droit universel, inaliénable et interdépendant au même titre que les autres droits humains. Ce n’est ni le droit à un luxe, ni le droit à un plaisir coupable.»