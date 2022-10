Projet «Les Sources» à Forest: acquisition «clés sur porte» de 39 logements sociaux

Nouvelle acquisition pour la coopérative de locataires Comensia avec le projet « Les Sources » à Forest. Ce projet était au départ développé pour la vente à l’unité. La construction se divise en trois grands ensembles et comptabilise au total 109 logements (occupations privées, d’habitats groupés intergénérationnels, logements sociaux, etc.). Comensia a fait le choix d’acquérir un ensemble de 39 appartements situés au 31 avenue Van Volxem et 8 rue du Delta. « À côté de notre immeuble, il y a aussi deux autres immeubles neufs qui comportent des logements privés et des logements sociaux acquisitifs ainsi que des logements qui vont être gérés par des associations. C’est donc un bel exemple de mixité sociale tel qu’elle est nécessaire dans le développement de l’habitat à Bruxelles », précise Cédric Mahieu, directeur général de Comensia.

La localisation de cette nouvelle construction est idéale, le site est très bien desservi par les transports en commun et gares tout en restant une zone tranquille. Même si le quartier est principalement résidentiel, il se trouve à deux pas des commerces de proximité, des écoles, des services communaux, du centre d’Art contemporain Wiels et du parc Duden. Les bâtiments s’articulent autour d’une cour privée et sécurisée. Le site possède 39 emplacements de parking souterrain qui sont mis en location via un opérateur externe ce qui permet d’offrir des solutions de stationnement tant pour les locataires sociaux mais également pour les habitants du quartier.

« Les appartements sont traversants avec à chaque fois une façade avant et une façade arrière, ce qui va bénéficier grandement à la qualité des pièces puisque la luminosité va être importante et cela associé à une terrasse extérieure qualitative donnant sur le jardin commun », explique Xavier Lostrie, architecte – Urban Platform.

La haute performance énergétique de ces bâtiments va aider à réduire la consommation d’énergie et diminuer le montant des charges qui seront demandées aux locataires qui vont occuper le bâtiment. « Ce projet s’inscrit parfaitement dans notre intention d’acheter des appartements de qualité, à taille humaine et à faible consommation énergétique », souligne la secrétaire d’État au Logement Nawal Ben Hamou (PS). « Nous souhaitons répondre aux besoins des familles qui sont souvent en attente d’un logement depuis très longtemps, il faut donc avoir une réponse dynamique mais aussi sensible par rapport à une approche humaine et les ‘clés sur porte’ c’est à la fois un partenariat public-privé qui permet d’avoir une réponse par rapport à d’autres actions qui sont mises en œuvre aujourd’hui parce que la demande devient de plus en plus grande », ajoute Yves Lemmens, directeur général de la SLRB.