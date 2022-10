Voitures partagées à Bruxelles: de nouvelles règles et de nouveaux opérateurs

Les voitures partagées constituent un maillon fondamental des alternatives de transport à la voiture privée, particulièrement en milieu urbain. L'autopartage bénéficie à la mobilité durable (baisse du taux de motorisation, favorise la multimodalité) et à la réduction de l'emprise de la voiture en voirie (la voiture passe moins de temps immobilisée en stationnement). « Bruxelles veut encourager l'usage des voitures partagées. Elles sont l’avenir de la voiture en ville. D’une part, elles permettent aux familles d’avoir accès à une voiture sans devoir en supporter les coûts. Et d’autre part, elles encouragent une utilisation résiduelle de la voiture, on l’utilise uniquement quand on n'a pas d’alternatives efficaces. L’autre avantage de la voiture partagée est l’espace de stationnement qu’elle libère dans la ville pour les Bruxellois. Cet espace libéré peut être utilisé pour mettre en place un espace public de qualité : des places, des terrasses, arbres,... Je me réjouis donc que Bruxelles devienne plus accueillante pour différents types d’opérateurs d’autopartage », commente la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen).

Selon les derniers chiffres d'Autodelen.net, l'autopartage est d'ailleurs en pleine expansion. Début 2022, la Belgique comptait 194 000 utilisateurs, soit 2,5 % de l'ensemble des personnes disposant d'un permis de conduire. À Bruxelles, l’autopartage est encore plus répandu parmi la population. On estime ainsi que pas moins de 8% des titulaires bruxellois d’un permis de conduire auraient recours à l’autopartage. Aujourd'hui, sept fois plus de Belges partagent une voiture par rapport à il y a cinq ans.

L'autopartage à Bruxelles aujourd'hui ça représente quoi? Plus de 50.000 utilisateurs enregistrés pour 1055 voitures disponibles, soit 705 véhicules en station (opérateurs Cambio et Getaround) et 350 véhicules en flotte-libre (opérateur Poppy).

Mi-octobre entrent en vigueur à Bruxelles de nouvelles règles. Le tarif ne doit plus être proportionnel à la distance parcourue et à la durée d'utilisation, ce qui permet plus de liberté en termes de de tarification. La durée maximale d'utilisation passe de 3 jours à 14 jours. Ces changements stimulent l'arrivée de nouveaux opérateurs et la diversification des services proposées, au bénéfice des utilisateurs. De nouveaux opérateurs arrivent! À partir d'aujourd'hui, les Bruxellois peuvent bénéficier d'un nouveau fournisseur : MILES, avec 200 voitures en flotte-libre. MILES tarifie au kilomètre parcouru. Sans coûts additionnels, des trajets de ville à ville sont possibles : entre Bruxelles et Gand et bientôt Anvers. L'idée est de pouvoir conduire une voiture d'une ville à une autre et laisser la voiture sur place. MILES prévoit aussi d'opérer à l'avenir des trajets vers l'aéroport Bruxelles-National.