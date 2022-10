L’esplanade devant la maison communale d’Etterbeek nommée Mahsa Amini

L’iranienne avait en effet été interpellée à la sortie d’un métro par la police des mœurs parce que son hijab n’était pas assez couvrant. Elle a ensuite été arrêtée, torturée et est décédée quelques jours plus tard. Une plaque commémorative ainsi qu’une bâche à son effigie avec l’histoire de Mahsa Amini sont installés sur la désormais nommée esplanade Mahsa Amini. Cet hommage dans l’espace public est aussi liée à l’irannienne Maryam Matin Far (MR), échevine iranienne de l’Action sociale. « Elle m’a raconté son histoire de réfugiée politique. Ça m’a fort impressionné et touché. Elle a elle-même eu affaire à la police qui l’a interpellée quand elle avait moins de 10 ans », poursuit le bourgmestre.