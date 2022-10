La Ville de Bruxelles rejoint CEASE, le réseau des employeurs engagés dans la lutte contre les violences conjugales

La Ville de Bruxelles rejoint officiellement CEASE ce lundi 17 octobre. Le réseau vise à créer un réseau européen d’employeurs privés et publics engagés contre les violences conjugales et à coconstruire un module de formation sur cette problématique à destination des managers et RHs. La Ville s’engage ainsi à sensibiliser son personnel, garantir une culture égalitaire, promouvoir un environnement bienveillant, se référer aux associations spécialisées en cas de besoin, développer un réseau de parties prenantes et suivre l’implémentation des actions déployées en la matière.

Les violences conjugales ne sont pas uniquement physiques ou sexuelles, elles peuvent prendre d’autres formes : psychologique, administrative, cyberviolence… et affecter la capacité de la victime à travailler, pouvant aller jusqu’à la démission.